"روقا" يقترب من الرحيل عن الزمالك





اقترب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك من الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة، بسبب كثيرة اللاعبين بوسط الملعب في قائمة الأبيض.

ويمتلك الزمالك في وسط الملعب كل من طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود دونجا وورقة ومحمد حسن الوافد الجديد، بجانب معروف يوسف، الذي ينتظر قرار رحيله مع انضمام فرجاني ساسي إلى الأبيض.

واستقرار مسؤولو الزمالك على الإطاحة بروقا، ليخرج على سبيل الإعارة من أجل منح الفرصة لقيد صفقة جديدة.

ويدرس الزمالك ثلاثة عروض لرحيل اللاعب من أندية الإسماعيلي ونجوم المستقبل وإنبي.



