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تعرف على تشكيلة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد بعد ضم كارليتو

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:24 م
تعرف على تشكيلة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد بعد ضم كارليتو
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مني العوضي
 
تمكن نادي الاتحاد السعودي من الحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي تياجو كارليتو ليصبح اللاعب الأجنبي الثامن في تشكيلة العميد للموسم الجديد 2017 - 2018.


تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع 9 لاعبين مميزين من بينهم 6 أجانب وهم؛ كارليتو وبيزيتش، الأحمدي، فالديفيا، جورمان، دي سوزا، حسن معاذ، جابر عيسى، عبدالله الشمري.


يسعى نادي الاتحاد السعودى للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج بالبطولات محليا ودوليا خصوصًا بعد التعاقد مع عدد كبير من الصفقات القوية والتي ستلعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الجديد رامون دياز.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد السعودي في الموسم الجديد وذلك بعد ضم آخر الصفقات وهو كارليتو:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: حسن معاذ - أحمد عسيري - جورمان ماثيو - تياجو كارليتو

الوسط: جوناس - فيلانويفيا - كريم الأحمدي

الهجوم: فلاديفيا - فهد المولد - بيزيتش

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