ضبط 1170 مخالفة مرورية في الإسماعيلية



وأسفرت مجهودات الحملة التى قادها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1170 مخالفة مرورية متنوعة شملت 339 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و53 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و53 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 13 سيارة و142 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 22 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و26 رخصة لمخالفة البيئة و108 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 35 رخصة لمخالفة خط السير و45 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و25 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.



كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 52 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و9 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و17 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و34 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 30 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية و23 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير25 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، من ضبط 1170 مخافة مروية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى علي الطرق الصحراوية والزراعية والشوارع والميادين الرئيسية.