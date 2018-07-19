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مفاجأة.. جروس يوصي برحيل "حاوي" الزمالك

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:20 م
مفاجأة.. جروس يوصي برحيل حاوي الزمالك
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هاني عصام
 


أوصى جروس المدير الفني لفريق الزمالك برحيل أيمن حفني صانع الألعاب في الفترة الحالية وذلك بعد معسكر ألمانيا والوديات التي خاضها الفريق هناك.

وكشف مصدر داخل الفريق بأن جروس أكد على وجود أكثر من بديل لأيمن حفني في صفوف الفريق وحاجة الفريق لقيد25 لاعبًا فقط وضرورة رحيل 2 أو 3 لاعبين بالفريق.

وأوضح المصدر بأن حفني لم يقدم المستوى المميز في الفترة الماضية ووضح نقص في لياقته البدنية وهو ما لا يتناسب مع طريقة جروس والذي يعتمد على الضغط البدني والسرعات والتركيز على الهجوم والدفاع بأكبر عدد من اللاعبين.

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