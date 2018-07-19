لكي لا تقع فريسة لوسوسة الشيطان أثناء الصلاة.. اتبع هذه الإرشادات





وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ;إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرُجَنَّ مِن المسجدِ حتى يسمعَ صوتًا أو يجد ريحًا.. رواه مسلم.



قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، روشتة شاملة لمحاربة الوسوسةُ في الوضوءِ والصلاةِ من الشيطان، مؤكدا أن الواجبُ عدمُ الالتفاتِ إليها وإكمالُ الوضوء والصلاة.وأوضح الأزهر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إلى ما ينبغي علينا فعله، حتى لا نقع فريسة لوساوس الشيطان التي تكثر عند أداء الطاعات، خاصة الوضوء والصلاة، فتشككنا في صحة الوضوء، وعدد ركعات الصلاة.واستشهد بما ثبتَ عن النبيِ صلّى الله عليه وسلّم أنه "شُكِيَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ:لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِد رِيحًا; (متفق عليه)".