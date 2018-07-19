وفاة طفلة في تصادم توك توك وميكروباص في الدقهلية

شهد طريق المنصورة شربين أمام قرية بطرة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفر عن مصرع طفلة.





وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ تصادم ومتوفي.





وإنتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث طلخا وبالفحص تبين إصطدام السيارة رقم ( د ط ج 3957 ميكروباص قيادة خالد ا 50 سنة سائق ومقيم قرية " ديسط " مركز طلخا، توك توك ( بدون لوحات معدنية ) قيادة المدعو وائل م 42 سنةعامل ومقيم قرية " بطرة " مركز طلخا.





وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد التوك توك وإنحرافه أمام السيارة للدوران من إحدى الفتحات المرورية للطريق المعاكس مما أدى إلى إصطدام السيارة به من الخلف.





وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة ولاء 6 سنوات نجلة قائد التوك توك وتم نقل الجثمان لمنزل ذويها، ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة والحوض ونزيف داخلى بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.



