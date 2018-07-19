عاجل..اخبار السعودية اليوم | "البنوك السعودية" توضح طرق مواجهة النصب

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وجهت "البنوك السعودية" عدة نصائح لعملائها؛ لتجنب الوقوع في براثن عمليات الاحتيال المالي، التي قد يتعرضون لها أثناء إنهاء معاملاتهم المصرفية.

وأشار الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على موقع التواصل تويتر، اليوم الخميس، إلى ضرورة فحص إشعارات البنك الخاصة بالمعاملات المصرفية، وكذلك فحص كشف الحساب لبطاقات الائتمان لمراجعة العمليات المالية المنفذة.

وأكد ضرورة التأكد من استخدام اليد لتغطية لوحة الأرقام، عند إدخال الرقم السري في أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع.

وكذلك عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب الإفشاء عن معلومات خاصة بالحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان.

ونصح بتغيير الرقم السري للبطاقة البنكية، عقب العودة من السفر مباشرة؛ لحمايتها من أي عمليات استنساخ محتملة قد يتعرض لها العميل أثناء سفره بالخارج.

وعند الرغبة في صرف العملة، يجب التوجه إلى الأماكن المعتمدة كالبنوك ومحلات الصرافة؛ لعدم التعرض لعمليات تزييف العملة أو أي عمليات نصب أخرى، وعلى المسافر الاحتفاظ برقم البنك للاتصال به عند الطوارئ، مع ضرورة ترك الهاتف الخاص به مفتوحًا لاستلام رسائل التنبيه التي يرسلها البنك بعد كل عملية، وفي حال استلام رسالة عن أي عملية مشبوهة فيجب الاتصال على البنك فورًا للإبلاغ وإخلاء المسؤولية وعدم تأجيل ذلك.