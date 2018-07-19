روما يفاوض حارس منتخب السويد

اشارت تقارير صحفية إيطالية، إلي أن وكيل السويدي روبن أولسن، حارس مرمي فريق اف سي كوبنهاجن، تواجد في روما خلال الساعات الماضية للتفاوض مع إدارة النادي.





ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن روما وافق على رحيل أليسون إلي ليفربول مقابل 75 مليون يورو، وذلك بعد تألقه طوال الفترة الماضية مع الفريق.





وأضاف الموقع، أن روما وضع الثنائي ألفونس أريولا حارس مرمي فريق باريس سان جيرمان، وجاسبر سيلسين حارس برشلونة، إلا أن تواجد وكيل السويدي أولسن في إيطاليا، يثير شكوك كبيرة حول تعاقد روما معه في الفترة القادمة.