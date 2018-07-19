لندن: فوضى فى مطار هيثرو بعد إلغاء رحلات تؤثر على 10 آلاف مسافر

ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية، عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار هيثرو، مما أثر على ما لا يقل عن 7آلاف مسافر، وتقطّع السبل بحوالى 3000 مسافر آخر فى الخارج طوال الليل.





ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم أنّ المشكلة بدأت لدى الخطوط البريطانية بعد إغلاق برج التحكم لمدة 35 دقيقة بعد ظهر الخميس عندما تم تشغيل إنذار الحريق، فتمّ إيقاف الهبوط والإقلاع، ثم ظهرت مشكلة فى تكنولوجيا المعلومات تسببت فى المزيد من الاضطراب للخطوط الجوية البريطانية وشركات أخرى.





ونتيجة لذلك، تأخّرت مئات الرحلات، كما أُلغيت بعض رحلات المغادرة المسائية، وحتى الآن، ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" 31 رحلة جوية متجهة إلى مطار هيثرو، في حين تأجلت 16 رحلة أخرى في المطارات عبر المملكة المتحدة وأوروبا.

وقال متحدث الخطوط الجوية البريطانية "رحلاتنا تعمل اليوم، ومع ذلك نتوقع حدوث بعض الاضطراب إثر الإغلاق المؤقت لمبنى مراقبة حركة الطيران فى مطار هيثرو ومزود المعلومات، والذى أثرت على عدد من شركات الطيران.