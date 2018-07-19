"بشوقك وشو حلو واللي باعنا".. "أغانٍ تخليك ترقص لوحدك"





ومن أبرز هذه الأغاني أغنية "شو حلو" للفنان زياد برجي، التي جاءت ضمن أحداث فيلم "بالغلط الجديد" وحققت الأغنية نسب استماع عالية عبر موقع الفيديوهات، وشاع استماعها في الأفراح وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة والعامة نظرا لتميزها بإيقاعات تشيع البهجة والفرحة لدى مستمعيها.





تلى طرح أغنية "شو حلو" أغنية "اللي باعنا" للنجم اللبناني راغب علامة، وهي أغنية باللهجة المصرية، حققت ملايين المشاهدات عبر موقع اليوتيوب، وتألق "علامة" في أداء هذا اللون من الأغاني التي تبين نجاحها من خلال ردود أفعال الجماهير حولها.







أما الأغنية التي تكتسح الساحة الغنائية حاليا هي "بشوقك" للنجم تامر حسني، وهي أغنية "مبهجة" في المقام الأول والأخير تتميز بخفة الايقاعات والموسيقة الراقصة.









مع دخول الموسم الصيفي الشهير بالرحلات والتخلص من أعباء المذاكرة والامتحانات، يسعلى الفنانون لامتاع مستمعيهم بأغانٍ تتناسب مع أجواء الصيف، ويتمايل ويتراقص عليها الجمهور في الأفراح والرحلات.