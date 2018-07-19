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تعليق الاتحاد الأوروبى بعد رفع حالة الطواريء فى تركيا

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:17 ص
تعليق الاتحاد الأوروبى بعد رفع حالة الطواريء فى تركيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

رحّب الاتحاد الأوروبى، اليوم بقرار تركيا رفع حالة الطوارئ التى فُرضت بعد محاولة الانقلاب فى 15 يوليو عام 2016.


ووفقاً لوكالة "الأناضول" اليوم، قالت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، إنّ نهاية حالة الطوارئ المعمول بها في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام 2016  خطوة تستحق الترحيب، لكنها حذّرت فى الوقت نفسه، من اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للسلطات والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يخفف من أي تأثير إيجابي لإنهائه".


وفي بيانها، أعادت موجيريني التأكيد على توقعات الاتحاد الأوروبي بأن تركيا تنفذ التوصيات الرئيسية لمجلس أوروبا ولجنة البندقية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة واحترام الفصل بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية".

وقالت "نتوقع أيضاً أن تتابع تركيا جميع التدابير التى لا تزال تؤثر سلباً على سيادة القانون واستقلال القضاء والحريات الأساسية التي تشكل جوهر أى دولة ديمقراطية".

ويأتى ذلك بعد أن رفعت تركيا حالة الطوارئ، أمس الأربعاء، والتى استمرت عامين.

 

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