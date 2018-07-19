محافظ سوهاج يكلف بتشغيل خط المياه الجديد لمنع انقطاعها عن مستشفى أخميم المركزي

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لربط خط المياه القديم بمستشفى اخميم المركزى بخط المياه الجديد لمنع انقطاع المياه عن المستشفى، وخدمة محطة معالجة المياه بقسم الكلى الصناعى، وذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لادارة المستشفى، والعمل على توفير كافة المرافق والخدمات بصورة لائقة للمواطنين داخل المبانى والمؤسسات الخدمية.



وأوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، تم على الفور التنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفع بمعدات الوحدة المحلية والعمال والبدء فى اعمال الحفر لربط المستشفى على خط المياه الجديد لتحسين خدمة مياه الشرب بالمستشفى وضمان عدم انقطاع المياه.



ومن ناحيته، توجه الدكتور مجدى هنرى مدير مستشفى اخميم المركزى وادارة المستشفى والاطباء والعاملين بالشكر للمحافظ على استجابته الفورية لمطلبهم، والدعم الدائم لمستشفى اخميم المركزى من خلال زيارات المحافظ المتكررة للمستشفى والاطمئنان على سير العمل بها، واصدار تعليماته لمسئولى الوحدة المحلية باخميم بتكثيف اعمال النظافة والتجميل بالمستشفى ورفع كفاءة الطرق داخلها والتعاون مع ادارة المستشفى لتذليل اى عقبات، والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.