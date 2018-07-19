ضبط سائق يتقاضى أجرة أزيد من المقرر في المنوفية





وأكدت أن الضبط جاء في إطار متابعة الحركة بكافة وسائل النقل والمواصلات، وتكثيف الحملات المرورية على كافة مواقف السيارات (الأجرة - السرفيس) لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدي لكافة صور المخالفات.



وأعلنت ضبط عدد من السائقين يحملون ركاب أزيد من المقرر أيضًا، وتم ضبط عدد 17 سيارة مخالفة، فضلًا عن ضبط 24 سيارة تقف بطريقة عشوائية على الطرق، وذلك خلال حملة مرورية نفذتها المديرية خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت مديرية أمن المنوفية، ضبط سائق مركبة يتقاضى أجرة من الركاب، أزيد من المقررة، وفقًا لتعليمات المرور.