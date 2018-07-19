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بريطانيا: ارتفاع جرائم القتل والسطو المسلح فى انجلترا وويلز

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:02 ص
بريطانيا: ارتفاع جرائم القتل والسطو المسلح فى انجلترا وويلز
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّت نتائج مكتب الإحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة، اليوم ارتفاع ملحوظ فى جرائم القتل والسطو المسلح فى انجلترا وويلز.


ووفقاً لصحيفة "اندبندنت"، أنّ الأرقام الرسمية تشير إلى أن الشرطة فى انجلترا وويلز سجلت زيادة بنسبة 12% فى جرائم القتل، وزيادة بنسبة 16% فى جرائم السطو المسلح والمرتبطة بالسكاكين أو الأدوات الحادة فى العام المنتهى فى مارس 2018.


وأضاف المصدر أنّه بعد انخفاض فى تلك الجرائم خلال العقود الأخيرة، فإنّ المستوى العام للجرائم يتجه إلى الارتفاع على المدى الطويل.

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