خطوات للتغلب علي الشعور بالجوع أثناء الدورة الشهرية



1- كوني لطيفة مع نفسك: إذا كنت تشعرين بالجوع الشديد، المزاجية وانخفاض الطاقة، لا تشعري بالاستياء تجاه نفسك بل كوني لطيفة، إذا كان هناك طعام محدد يجعلك تشعرين بالراحة، تناوليه بكمية معتدلة، تناولي الأطعمة التي تجلب السعادة.



2- لا تقارني نفسك بالأخريات: أسوأ شيء يمكنك فعله هو مقارنتك بالاخريات من النساء، سواء زيادة الوزن، الألم الذي تشعرين به والتشنجات أثناء الدورة الشهرية، لذلك ركزي على العادات الغذائية البسيطة التي يمكنك اتباعها خلال فترة الطمث، وتذكري أن الأعراض تختلف من امرأة إلى امرأة أخرى.



3- ممارسة الرياضة الخفيفة والأكل الصحي: إذا كنت تشعرين بالتعب وتشنجات الدورة الشهرية، جربي القيام بالتمارين الرياضية المناسبة مثل اليوغا أو المشي، وتناولي الطعام الصحي الذين يجعلك تشعرين بالتحسن مثل الأطعمة الغنية بالألياف كالجوز، التمر، الفواكه والخضروات، يمكنك أيضا تناول الشوكولاتة الداكنة، الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.



4- اختاري وجباتك الخفيففة بذكاء: إذا كنت ترغبين في تناول شيء مالح، فلا تجلبي هذه العبوة الممتلئة بالرقائق لأنها محملة بالصوديوم وفي النهاية ستشعرين بالانتفاخ. يمكنك الحصول على المكسرات الجافة مثل اللوز أو الكاجو في المنزل عن طريق رش القليل من الملح عليها.

