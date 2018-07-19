بلاك بيري تعتزم إطلاق نسخة لايت من هاتفها Key2

كشف المسرب الشهير "إيفان بلاس" عبر حسابه على تويتر، عن أن شركة بلاك بيرى الكندية تطور نسخة لايت من هاتفها الجديد " Key2" ، ويطلق عليها اسم "لونا".





ويشبه الهاتف الجديد إلى حد كبير هاتف KEY2 مع كاميرا مزدوجة، ولكن مع وجود إطار باللون الأحمر حول الهاتف.





وتبين الصورة التي نشرها المسرب الشهير عبر حسابه بأن هاتفي KEY2 Lite وKEY2 لهما نفس الحجم والشكل، لذا يجب أن يضم الجهاز القادم على شاشة 4.5 بوصة في أعلى لوحة مفاتيح الأجهزة، وذاكرة وصول عشوائي أقل من الـ6 جيجابايت الموجودة بهاتف KEY2، ومن المتوقع أن يختلف المعالج ودقة العرض والذاكرة الداخلية.





ومن المتوقع أن يتمتع هاتف بلاك بيري الجديد بمواصفات متوسطة وسعر مناسب، فالنسخ اللايت من الهواتف الذكية تأتي دائمًا بمواصفات متدنية وأسعار أقل مقارنة بنسختها العادية.



