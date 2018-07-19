مدرب كرواتيا يرفض خلافة "كوبر"

رفض زالاتكو داليتش المدير الفنى لمنتخب كرواتيا، التقاوض مع اتحاد الكرة لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفا للأرجنتينى هيكتور كوبر الذي رحل عن الفراعنة بعد انتهاء كأس العالم.





وأبلغ داليتش بعض الوكلاء الذين عرضوا عليه تدريب الفراعنة، أنه تلقى مؤخرا عروضا من أندية انجليزية يدرسها، وأن الأقرب له قبول احداها.





ويبحث اتحاد الكرة عن مدرب أجنبى لخلافة هيكتور كوبر، بعدما تعثرت المفاوضات مع البرازيلى سكولارى والفرنسى هيرفى رينارد والكرواتى زالاتكو داليتش.