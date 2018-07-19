توماس متصدر سباق فرنسا: فروم يبقى القائد

يبدو جيرنيت توماس في موقف مثالي للفوز بأول ألقابه الكبرى في عالم سباقات الدراجات عقب انتزاعه الانتصار في أول مرحلة جبلية بسباق فرنسا لكن المتسابق البريطاني أكد أن مواطنه كريس فروم لا يزال هو قائد الفريق.





وفاز توماس، بسباق دوفين الذي استمر لمدة أسبوع الشهر الماضي بينما كان فروم في راحة عقب حصده للقب سباق إيطاليا، بالمرحلة 11 من سباق فرنسا بهجوم رائع عند المرتفع الأخير لينتزع القميص الأصفر.





ويتفوق توماس بفارق دقيقة واحدة و25 ثانية في صدارة الترتيب العام، لكن فروم بطل سباق فرنسا أربع مرات هو الأكثر خبرة بعد فوزه بكافة السباقات الثلاثة الكبرى في السابق.





وقال توماس خلال مؤتمر صحفي "فروم هو القائد. فاز بألقاب السباقات الكبرى ست مرات. يعرف كيف يتسابق على مدار ثلاثة أسابيع".





وأضاف "امتلك فرصة لكن فروم يعرف كيف يتسابق على مدار ثلاثة أسابيع. بالنسبة لي فان هذا يمثل نجاحا. لكن فروم لا يزال يمثل أفضل فرصة لنا".





ومع ابتعاد توم دومولين صاحب المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة و44 ثانية عن الصدارة، يملك فريق سكاي بطاقتين يمكنه استغلالهما في الصراع الخططي خلال السباق.





ومع ذلك فإن على توماس، البطل الأولمبي السابق لسباقات الدراجات على المضمار مثل برادلي ويجينز الفائز بسباق فرنسا 2012، إثبات أنه يستطيع التعامل مع الضغط الكبير الذي سيقع عليه خلال السباق.





وكانت أفضل نتيجة لتوماس هي حلوله في المركز 15 في الترتيب العام في نسختي 2015 و2016 من سباق فرنسا.





وتحول السائق البريطاني لمجال الاحتراف في السباقات التي تجري على الطرق في 2007 وفاز بسباق المطاردة للفرق في أولمبياد 2008 و2012.



