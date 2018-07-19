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اتهام يارا بشراء متابعين على تويتر ! ما القصة ؟

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:42 ص
اتهام يارا بشراء متابعين على تويتر ! ما القصة ؟
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تفاجأ متابعو الفنانة اللبنانية يارا بتوقيف حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات والتساؤلات حول الأسباب التي أدّت إلى توقيف الحساب بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار من يارا نفسها.

حيث أشار ناشطو تويتر، إلى أنّه من الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو كثرة المتابعين "الوهميين" لدى يارا لا سيما بعد قرار إدارة "تويتر" بحذف كلّ الحسابات الوهمية من الموقع.

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