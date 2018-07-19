حقيقة الهجوم على ليال عبود في جنوب لبنان





أمسية من نوع خاص أحيتها الفنانة اللبنانية ليال عبود، في مدينة صور الواقعة في جنوب لبنان وتحديدًا داخل فندق "بلاتينيوم" بحضور أكثر من 400 شخص أتوا من معظم القرى الجنوبية حيث صعدت إلى خشبة المسرح مع فرقتها الاستعراضية على أنغام أغنية "خشخش حديد المهرة" قبل أن تكر سبحة الأغنيات الخاصة التي شملت "المجانين" و"مش حبكي خلاص" و"مغنج" وغيرها من الاعمال التي أضافت لمسة من الخصوصية والحماس والفرح إلى السهرة.





ليال و خلال تقديمها وصلتها الغنائية تعرضت لهجوم ودي من معجب على خشبة المسرح حاول الوصول اليها مخترقًا إجراءات الأمن الخاصة وتبين لاحقًا انه مراهق يعيش مع اسرته في إفريقيا وهو أيضًا من جنوب لبنان حيث حاول التعبير عن مودته التي بادلتها عبود بالترحيب وشكرته على تقديره ومتابعته وبل صافحت والده ووالدته وإلتقطت معهم الصور التذكارية.





ليال، عبرت عن فرحتها بحضورها في محافظة الجنوب التي تنتمي إليها وأشارت إلى أن هناك سلسلة من الحفلات والمهرجانات سوف تشمل أكثر من قرية جنوبية خلال المرحلة المقبلة.











