إدوارد لـ"وليد فواز": "عيب عليك مي سليم دي كانت مراتك"





انتقد الفنان إدوارد البيان الذي أصدره زمياه الفنان وليد فواز وشرح فيه أسباب انفصاله رسميًا عن مي سليم بعد ثلاثة أسابيع فقط من الزواج.





علق إدوارد على الأمر بعصبية واضحة أثناء تقديم برنامج "القاهرة اليوم"، وقال: "لا أفهم، ماذا يعني أن يصدر بيانا!"





وتابع: "يا ابني يا حبيبي، هذه كانت زوجتك حتى لو لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، لا يجوز أن تتحدث عنها بهذه الطريقة، عيب".





واستكمل: "ما الذي تهدف له؟ هل تحاول أن تشتهر على حسابها.. كل الناس مستاءة من كلامك".





ووجه سؤاله لفواز قائلا: "هل تعتقد أنك ستجد واحدة ممكن تأمن لك بعد ذلك، وتثق وترتبط بك؟ كيف تتحدث على امرأة كانت زوجتك بهذه الطريقة! اصمت أفضل".











