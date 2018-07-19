الأهلي يبدأ خطة التعاقد مع حسين الشحات





كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن حصول محمد فضل مدير التعاقدات بالنادى الأهلي من لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بسرعة التعاقد مع حسين الشحات لاعب وسط فريق العين الإماراتي والمقاصة سابقا سواء على سبيل الاعارة أو البيع النهائي .





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاربعاء أن محمد فضل تواصل مع اللاعب حسين الشحات وألمح للاعب بأن مسئولي الأهلي سيتواصلون مع إدارة نادي العين للحصول منها علي موافقة انتقال اللاعب خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربطهما، منوها أن عقد الشحات مع العين يتضمن حصوله علي مليون دولار في الموسم الواحد.





وتابع :" رحب اللاعب حسين الشحات بقرار النادى الاهلي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب يحلم بالانتقال الى القلعة الحمراء منذ أن كان متواجد بنادى مصر المقاصة.





وقام نادي العين بشراء حسين الشحات نهائيا من نادى مصر المقاصة ،ووقع اللاعب علي عقدا مدته 3 مواسم قادمة مقابل 4 ملايين دولار لخزينة النادي الفيومي حيث سبق ووقع اللاعب على عقود للانتقال للنادي الأهلي قبل الاحتراف في صفوف العين الإماراتي.





وذكر أن اللاعب حسين الشحات يقوم حاليا بإنهاء تأٍشيرة السفر لسلوفينيا من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.



