برج العرب يستضيف مباراتي الأهلي والمصري في إفريقيا

كشف الاعلامي إسلام الشاطرعن تلقي مسئولي إتحاد الكرة بالجبلاية برئاسة المهندس هانى أبو ريدة خطاباً من الاجهزة الامنية يفيد بخوض مباراة النادى الاهلى وكمبالا بدورى ابطال افريقيا ومباراة المصري البورسعيدي ونظيره نهضة البركان المغربي بالكونفيدرالية الافريقية على استاد برج العرب بالاسكندرية .

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز أنه جاء قرار خوض مباريتي الاهلى والمصري البورسعيدى الافريقية على استاد برج العرب بالاسكندرية بناء على تعليمات الاجهزة الامنية ولدواعى أمنية خاصة بتأمين المباراة بشكل جيد .