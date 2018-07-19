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المشرف العام على مكتب التنسيق: 44% من أعداد الطلبة حاصلين على نتيجة فوق الـ90%

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:14 ص
المشرف العام على مكتب التنسيق: 44% من أعداد الطلبة حاصلين على نتيجة فوق الـ90%
السيد عبدالله عطا
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نعيم يوسف
 
قال السيد عبدالله عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إنه لا تغيير في قواعد قبول طلبة الثانوية العامة هذا العام، وستكون مثل العام الماضي بالضبط.

وأضاف "عبدالله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل الأربعاء، أن بعض أولياء الأمور يضغطون على الطلاب لدخول كلية معينة "استخسار" للمجموع الذي حصل عليه، ونصح الطلبة أنه بعد إعلان نتيجة التنسيق لن يتم تغييرها، مشيرا إلى أن الطالب أمامه فرصة لتعديل رغباته، المكتب يأخذ بأخر تعديل أجراه الطالب.

وتابع المشرف العام على مكتب التنسيق، أن 23% من الطلاب هذا العام حاصلين على مجموع من 95% فما فوق، لافتا إلى أن 44% من أعداد الطلبة حاصلين على 90% فما فوق، لافتا إلى أن ذلك يسبب ضغط كليات القمة، مؤكدا أنه من المستحيل تحقيق الرغبة الأولى لكل الطلبة.
المزيد عن: طلبة المشرف على التنسيق الثانوية العامة التنسيق
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