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برلمانية: هناك 3 أنواع من التعليم الجامعي وفقا للقانون الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:35 ص
برلمانية: هناك 3 أنواع من التعليم الجامعي وفقا للقانون الجديد
الدكتورة شيرين فراج
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن هناك 3 أنواع من التعليم الجامعي، وهي الحكومي، والخاص، وأفرع الجامعات الأجنبية، وفقا للقانون الجديد.

وأضافت "فراج"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل الأربعاء، أن هناك مشكلة في ثقافة العمل والتعليم، ويجب أن نعلم أنه لا يوجد مهنة معينة تكفل الوجاهة الاجتماعية، والبعض يدخل الكليات لأن مجموعهم كان مرتفعا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن كليات العلوم من المفترض أن يتخرج منها العلماء، والمحامي الناجح مثله مثل الطبيب الناجح، موضحة أن بعض الجامعات الخاصة استغلت رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بكليات معينة كوسيلة للربح.
المزيد عن: مصر النهاردة مجلس النواب الجامعي التعليم
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