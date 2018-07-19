دنيا عبد العزيز: هذه الفنانة بمثابة أمي الثانية









ولفتت في سياق مشابه إلى أنه تمت تسمية دنيا سمير غانم، على اسمها تيمنًا بها.





أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز، أن الفنانة دلال عبد العزيز بمثابة والدتها الثانية، مشيرة إلى أنها تربطها صداقة قوية بوالدتها.وأشارت خلال لقائها فى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إلى أن دلال كانت تصور فيلم "صراع الزوجات" وطلبت من والدتها وقتها مشاركة "دنيا" فى هذا العمل.