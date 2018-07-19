زاهي حواس: تابوت الإسكندرية ليس للإسكندر لهذا السبب



وأضاف "حواس"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل الأربعاء، أن مقبرة الإسكندر الأكبر موجودة في الإسكندرية، وأغلب مناطق الإسكندرية من سيدي جابر إلى محطة الرمل، مقامة على الآثار.



ولفت الخبير الآثري إلى أنه في أحد المرات كان شخص يسير بـ"الحمار" فاكتشف مقبرة، ومرة أخرى كان شخص يحفر أساسات منزل فوجد مقبرة، مشيرا إلى أن المقبرة المكتشفة ليست للإسكندر، لأن التابوت موجود في حفرة، ولو كانت للإسكندر كان سيوضع في مقبرة مرمرية جميلة، وعليه اسم الإسكندر، ولو كان تابوت ملكي كان وجد داخل مقبرة.



وأشار إلى أنه ربما يكون هذا التابوت لأحد التجار الأغنياء، وأقصى تقدير أن يكون داخله هيكل عظمي، أو مومياء محنطة بالطريقة الرومانية.

قال زاهي حواس، الخبير الأثري، وزير الآثار الأسبق، إن الحديث عن وجود لعنة عند فتح تابوت الإسكندرية هو أمر ليس له أساس من الصحة، مشددًا: "لا يوجد كلام مكتوب على التابوت إطلاقا"، لافتا إلى أنها مجموعة تكهنات.