تامر حسني ورامي جمال يتصدران مشاهدات "يوتيوب" (فيديو)





تصدر فيديو كليب أغنية "عيش بشوقك" الجديدة للنجم تامر حسني، صدارة قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من ذطرح الأغنية في 15 يوليو الجاري.وتلا ذلك أغنية "بحاول أنساكي" للمطرب رامي جمال، حيث استطاعت تحقيق أكثر من 608,536 مشاهدة من طرحها عبر قناته الرسمية في 15 يوليو الجاري.