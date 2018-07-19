العثور على مليارات الأطنان من الألماس فى باطن الأرض

كشفت دراسة علمية حديثة، أنّ هناك مليارات الأطنان من الألماس المدفونة فى جوف الأرض، ورغم ذلك أوضحت أنّ استخراجها مستحيلاً، لأنّ هذه الأحجار الكريمة توجد على عمق يتراوح بين 150 و300 كيلومتر.





ووفقاً لتحقيق مشترك من قبل معهد ماساتشوستس الأمريكى، وجامعات فى دول أخرى، أنّه تمّ الكشف عن الألماس فى أقسام أعمق داخل الغلاف الصخرى للأرض والكتل القارية الموجودة فى القشرة الأرضية "بين القشرة والغلاف".





وساعد العلماء فى هذا الكشف، حينما حلّلوا الموجات الصوتية التى تساعد على القيام بمسح داخل الأرض، ووجدوا أنّ هذا الموجات تعبر طبقة الغلاف الصخرى للأرض بضعف السرعة عما كان متوقعاً، حيث أنّ الصوت يتغير بسرعة، اعتماداً على نوع الصخور التى يعبره.





ووفقا للشبكة "روسيا اليوم" الأربعاء، أجرى العلماء محاكاة معلوماتية لتفسير هذه الظاهرة، وخلصوا إلى أنّ الأرجح هو وجود طبقات أعمق تحتوى على نسب من الألماس بين 1 و2%، مما يجعل مرور الصوت أسرع عما يكون من خلال قشرة صخرية.