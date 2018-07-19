ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:09 ص
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
في عودة إلي زمن الفن الجميل وتحديدا حقبة السبعينيات، أقيمت الليلة بـأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، احتفالية لتكريم بعض نجوم الفن والإعلام والرياضة ممن كان لهم الأثر في وجدان جمهورهم منذ عقود ارتبط فيها جيل السبعينيات مع الأجيال الحالية بالاستمرار في العطاء.

وكانت فكرة التكريم من نبت أفكار محمد فخري صاحب أول معرض للتراث في مصر والمشهود له بالبحث و الجمع للتراث في صورة جمعية لكل ما يتعلق بما مضي وحقق نجاحات ميزت مصر بين دول العالم، عملت على جذب عشاق التراث من الدول العربية إلى متابعة كل ما تطرحه منظومة الإعلام بوسائله المختلفة في محاولة جادة ومثيرة للتقدير في العودة إلي الزمن الجميل الذي لم تشهده أجيال ما بعد السبعينيات.

وكان من بين المكرمين "الفنان والمطرب القدير سمير الإسكندراني، وعفاف شعيب، وسمير صبري، وفتوح أحمد، وغيرهم".
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 12:20:01 AM