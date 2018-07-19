تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة (صور)

في عودة إلي زمن الفن الجميل وتحديدا حقبة السبعينيات، أقيمت الليلة بـأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، احتفالية لتكريم بعض نجوم الفن والإعلام والرياضة ممن كان لهم الأثر في وجدان جمهورهم منذ عقود ارتبط فيها جيل السبعينيات مع الأجيال الحالية بالاستمرار في العطاء.





وكانت فكرة التكريم من نبت أفكار محمد فخري صاحب أول معرض للتراث في مصر والمشهود له بالبحث و الجمع للتراث في صورة جمعية لكل ما يتعلق بما مضي وحقق نجاحات ميزت مصر بين دول العالم، عملت على جذب عشاق التراث من الدول العربية إلى متابعة كل ما تطرحه منظومة الإعلام بوسائله المختلفة في محاولة جادة ومثيرة للتقدير في العودة إلي الزمن الجميل الذي لم تشهده أجيال ما بعد السبعينيات.





وكان من بين المكرمين "الفنان والمطرب القدير سمير الإسكندراني، وعفاف شعيب، وسمير صبري، وفتوح أحمد، وغيرهم".