ترامب: هذه الدولة ستطلق شرارة الحرب العالمية الثالثة

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الدولة الصغيرة مونتنجرو " الجبل الأسود"، والتى انضمت لحلف الناتو العام الماضى، زاعماً أن سكانها العدوانيون سيطلقون شرارة الحرب العالمية الثالثة.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، الأربعاء، أنّ تصريحات ترامب تجاه مونتنجرو، تطرح تساؤلات حول التزام أمريكا تجاه دولة البلقان، مشيراً إلى أنّ الجبل الأسود قد تطلق يوما ما صراعاً أخر.





وجائت تصريحات ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، حين أشار الصحفى تاكر كارلسون، إلى أنّ عضوية الناتو تلزم الدفاع عن أى بلد أخر يتعرض لهجوم، فقال الرئيس الأمريكى "إنّ شعب مونتنجرو قوى للغاية يمكنه الدفاع عن نفسه، وهم أناس عدوانيون للغاية، وقد يكونوا أكثر شراسة، وهنيئاً بالدخول فى الحرب العالمية الثالثة".





وأثارت تصريحات ترامب، المعادية لمونتنجرو والناتو، انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأكدّ النشطاء أن الدولة التى يبلغ عدد سكانها نحو 622 ألف نسمة، لا تمثل تهديداً لأمريكا.