رئيس جامعة الفيوم: يجب التركيز على ضلوع العملية التعليمية وتطوير جميع المناهج (فيديو)

وضع الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، "روشتة" لعودة جامعات مصر للتصنيف العالمي، قائلًا إنه يجب التركيز على ضلوع العملية التعليمية؛ الطالب، والأستاذ الجامعي، والمناهج التعليمية.





وأوضح "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "إشعة ولا"، المذاع عبر "القناة الثانية" مساء الأربعاء، أنه يجب تطوير جميع مناهج الجامعات بالكامل بما يلائم العصر، متابعًا: "لدينا مشكلة كبيرة في النواحي العملية والتدريبية للطالب".



