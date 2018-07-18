توتنهام يحذر إنتر ميلان من مفاوضات روما مع ماريو



ويتابع الوكيل البرتغالي خورخي منديس المفاوضات عن كثب حيث يملك مالكو النادي الصينيون حصة في شركة الوكيل. قضى جواو ماريو آخر ستة أشهر على سبيل الإعارة في وست هام لكن الهامرز فشل في جعل انتقاله دائمًا 30 مليون يورو.





جواو ماريو ليس له مستقبل في الإنتر ويحاول النيرازوري بيعه بسعر عادل نظرا لأنه وقع النجم البرتغالي مقابل 40 مليون يورو منذ عامين وقدم توتنهام عرض إعارة لضم جواو ماريو في وقت سابق هذا الصيف لكن إنتر ميلان يبحث فقط عن بيع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صفقة دائمة ويحاول خورخي مينديز مساعدة النيراتزوري على إنهاء الصفقة. ويحتاج توتنهام إلى بعض التدعيمات في منتصف الملعب في حالة مغادرة نجمه ديمبلي شمال لندن هذا الصيف.

حذر توتنهام الإنجليزي من أن روما دخل في مفاوضات متقدمة مع نجم إنتر ميلان جواو ماريو مقابل 27 مليون يورو وفقًا لتقارير صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت. بدأ الفريق الإنجليزي محادثاته مع النيرازوري الذي يسعى لبيع النجم البرتغالي مقابل 27 مليون يورو وإذا عرض ذئاب روما مبلغاً كبيرًا فإن الإنتر سيستغرق دقيقتين ليقول نعم.