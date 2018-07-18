بوريس جونسون: لم يفت الوقت لإنقاذ بريكست

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، إن الوقت لم يفت لإنقاذ بريكست، وذلك بعد عشرة أيام من استقالته من الحكومة، بسبب معارضته لاستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وفي تصريح مقتضب يهدف إلى تقويض سلطة ماي مجدداً، انتقد جونسون رئيسة الحكومة لحرصها على "بريكست بالاسم فقط".





وقال جونسون: "لدينا وقت في هذه المفاوضات. غيرنا الاتجاه مرة ويمكننا تغييره مجدداً".

يُذكر ان جونسون استقال في 9 يوليو، وتحدثت وسائل الإعلام عن انتقاده خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست.