أسعار الذهب تتحول للارتفاع عند التسوية

تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوى في عام، مع استمرار رصد آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.





ونجح الذهب في التعافي من أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 والذي شهده خلال الجلسات الماضية مع قوة الدولار وإشارات لمزيد من رفع لمعدل الفائدة الأمريكية.





وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد قدم توقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي خلال شهادته أمام الكونجرس، لكنه أشار إلى ضعف التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق.





وفي الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، ذكر وزير التجارة الصيني أن بلاده ستتخذ تدابير إضافية تجاه تعريفات الصلب والألومنيوم الأمريكية، في الوقت الذي أشار فيه كبير مستشاري الاقتصاد في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" غير راضٍ تماماً عن المحادثات مع بكين.





وفي بيانات اقتصادية، هبطت تصاريح بناء المنازل الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.1% إلى 1227.90 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1227.67 دولار للأوقية.





وفي هذه الأثناء، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 95.09 دولار.