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رسميا.. نادي أحد يتعاقد مع نجم النصر السعودي السابق

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:53 م
رسميا.. نادي أحد يتعاقد مع نجم النصر السعودي السابق
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أحمد عصام
 

تعاقد مسئولي نادي أحد السعودي، مع اللاعب حسين عبد الغني لاعب فيريا البلغاري السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.


وأعلن نادي أحد في شهر يونيو الماضي عن إتفاقهم مع اللاعب علي تفاصيل التعاقد، ويعد هذة الوجهة الثالثة لحسين عبد الغني داخل السعودية.


وتكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، ورئيس الاتحاد العربي بقيمة الصفقة بالكامل، حيث يسعي آل شيخ في تدعيم جميع الأندية في المملكة.


وسبق أن لعب عبد الغني في النادي الأهلي السعودي، ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع النادي، قبل ان ينتقل لنادي النصر.


وقاد اللاعب الدولي السعودي نادي النصر إلي ثنائية تاريخية في تاريخ النادي، حيث حقق الفريق بطولة الدوري موسمي 2014-2013 و2014-2015.

المزيد عن: كورة رياضة حسين عبد الغني الدوري السعودي أحد السعودي
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