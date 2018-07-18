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"الأعلى للأثار": العالم كله مهتم باكتشاف تابوت الإسكندرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:52 م
الأعلى للأثار: العالم كله مهتم باكتشاف تابوت الإسكندرية
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داليا الحسين
 
عقب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على اكتشاف تابوت أثري ضخم بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وما أثير حوله أنه يحمل لعنة الفراعنة وسيتسبب بظلام يجتاح العالم لـ100 عام عند فتحه قائلًا": "حاجة إيجابية لأن العالم كله يتابع الأثار القوى الناعمة لمصر"، مؤكدًا أن العالم كله مهتم باكتشاف التابوت الجديد.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه سيتوجه غدا للإسكندرية لمعاينة التابوت والموقع.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إلى أن التابوت على عمق 5 متر تحت الأرض ولذلك يحتاج إلى معاملة خاصة. 
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