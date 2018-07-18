زاهي حواس: ما يتم إثارته حول تابوت الإسكندرية "جهل وإثارة"

عقب الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير على اكتشاف تابوت أثري ضخم بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وما أثير حوله أنه يحمل لعنة الفراعنة وسيتسبب بظلام يجتاح العالم لـ100 عام عند فتحه قائلًا": الجهل وأثار الكشف خلى الناس تقول لعنة الفراعنة واللى هيفتحوا هيموت بلعنة الفراعنة"، مشيرًا إلى أن العالم كله يتمنى اكتشاف مقبر الإسكندر الأكبر ؛ ولذلك أي اكتشافات تحدث في الإسكندرية يربط باسمه.





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن التابوت المكتشف من الجرانيت ووزنه 30 طن وعلى عمق 8 أمتار، لافتًا إلى أن كل أثار الإسكندرية اكتشفت بالمصادفة.





ونوه إلى أن مقبرة "الإسكندر الأكبر" موجودة بالإسكندرية ولكن ليس هذا التابوت؛ لأنه في سيدي جابر وهذه المنطقة ليست ملكية إطلاقًا.





وتوقع أن يكون هذا التابوت فارغ من الدخل أويرجع لشخص ثري روماني وبه هيكل عظمي خاص به، لافتًا إلى أن التابوت عمره آلفين عام بالضبط ويعود للعصر البطلمي.



