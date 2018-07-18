شاهد أول انفجار لهاتف شاومي ريدمي 5 في مصر

تداول أحد المواطنين من محافظة الغربية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو لانفجارهاتف شاومي ريدمي 5 الخاص به بعد شهر واحد من استخدامه دون سبب محدد ومعاناته مع الوكيل لاسترجاع الهاتف أو إصلاحه دون أى نتيجة.

ويروي مستخدم الهاتف خلال الفيديو أنه اشترى الهاتف فى نهاية شهر رمضان، ووقت الانفجار كان يحمله فى يده فشعر بحرارة شديدة، فوضعة على المكتب ثم سمع صوت داخل الهاتف وبدأ بعدها الهاتف فى الاشتعال كلياً دون سبب واضح كما فى الفيديو.

وأوضح المستخدم أنه عندما توجه للوكيل أخذ منه الهاتف لعرضه على الشركة التى قالت أن هذه هى الحالة الاولى التى يحدث فيها ذلك وارجعت سبب الانفجار إلى ماس كهربائي ورفضت استبدال الجهاز.

فى حين يؤكد العميل أن الجهاز وقت الانفجار لم يكن فى الشاحن ويعرض الشاحن الأصلى للجهاز سليم وغير متضرر مؤكداً أن الشركة تتهرب من مسئوليتها.

وهذه ليست الحادثة الأولى للانفجارفى تاريخ شاومي ، لكن ربما تكون هى الأولى بالنسبة لهذا الجهاز الحديث في مصر، ولكن شهدت عدد من دول العالم انفجارات مماثلة لأجهزة شاومي ريدمي نوت 4 خلال العام الماضي.

ويعتبر هاتف Xiaomi Redmi 5 أول هاتف ينفجر في مصر وفقاً للفيديو الذي نعرضه لكم في هذا التقرير.