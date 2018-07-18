سعر الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك واحد خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.





وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





كما ثبت سعر العملة الأمريكية أيضا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار صباح اليوم.





واستقر سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية وقناة السويس، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.