200 مليون جنيه حصيل جمارك السيارات بالسويس فى يونيو الماضى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات خلال شهر يونيو 2018 عن 1106 سيارات ركوب ملاكى إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى .





وبلغت قيمة هذه السيارات 199 مليونا و242 ألفا و 164 جنيها فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 78 مليونا و 755 ألفا و 784 جنيها.





وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 39 مليونا و 114 ألف و 657 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 42 ألفا و 257 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 117 مليونا و 912 ألفا و 698 جنيها.





وخلال شهر يونيو 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 56 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 15 مليون 659 ألف و 738 جنيه.





كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون 929 ألف و 120 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مليون و 986 ألف و 314 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 43 ألف و 8 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 مليون و 958 ألف و 442 جنيها.





وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب المعفاة بجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يونيو 2018 حوالى 13 مليون و 226 ألف و 761 جنيها وإجمالى ضرائب القيمة المضافة المعفاة حوالى 2 مليون و 933 ألف و 77 جنيها.





وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2018 عن 1162 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 214 مليون و 901 ألف و 902 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 122 مليون و 871 و 140 جنيها.





من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يونيو الماضى 443 سيارة.