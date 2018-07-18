تعرف على مواصفات وسعر هاتف "Sony Xperia XZ3" الجديد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:17 م
يشاع أن Sony Xperia XZ3 سيتم عرضه في معرض IFA 2018 التقني في برلين، في 30 أغسطس. حيث أكدت شركة سوني أنها ستكون حاضرة في المعرض و لكنها لم تكشف عما إذا كانت ستطلق هاتف Xperia XZ3 في معرض IFA أم لا. وعلى الرغم من أن الشائعات لا تزال جديدة، إلا أن تاجر التجزئة MobileFun و الذي مقره المملكة المتحدة، قد أدرجت بالفعل هاتف Xperia XZ3 بكل مواصفاته و أسعاره و ذلك عبر موقعها على الإنترنت.
و حسب ما جاء في الموقع، فإن هاتف Sony Xperia XZ3 سيأتي بشاشة بمقاس 5.7 بوصة بدقة تبلغ 2160×1080 بكسل و بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18:9. و سوف يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 845 من شركة Qualcomm إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و التي هي قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD.
كما سوف يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 19 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل بينما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل. و سوف يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3240 ملي أمبير و على نظام تشغيل Android Oreo مع واجهة المستخدم المبسطة من سوني. و الجدير بالذكر أنه تم تسعير هاتف Xperia XZ3 بسعر 994.97 دولار.
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