تعرف على مواصفات وسعر هاتف "Sony Xperia XZ3" الجديد

يشاع أن Sony Xperia XZ3 سيتم عرضه في معرض IFA 2018 التقني في برلين، في 30 أغسطس. حيث أكدت شركة سوني أنها ستكون حاضرة في المعرض و لكنها لم تكشف عما إذا كانت ستطلق هاتف Xperia XZ3 في معرض IFA أم لا. وعلى الرغم من أن الشائعات لا تزال جديدة، إلا أن تاجر التجزئة MobileFun و الذي مقره المملكة المتحدة، قد أدرجت بالفعل هاتف Xperia XZ3 بكل مواصفاته و أسعاره و ذلك عبر موقعها على الإنترنت.





و حسب ما جاء في الموقع، فإن هاتف Sony Xperia XZ3 سيأتي بشاشة بمقاس 5.7 بوصة بدقة تبلغ 2160×1080 بكسل و بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18:9. و سوف يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 845 من شركة Qualcomm إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و التي هي قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD.



