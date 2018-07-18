على الطريقة الإيطالية.. حضري تتبيلة اللحم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:17 م
المقادير
- خل البلسمك : كوب
- زيت الزيتون : نصف كوب
- روزماري : ربع كوب (طازج ومفروم)
- ملح : 2 ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. اخلطي الخل البلسمي مع زيت الزيتون في وعاء.
2. أضيفي الروزماري والملح والفلفل وحركي.
3. ضعي اللحم (حسب الرغبة نوع اللحم) واتركيه منقوع في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل قبل الطهي.
4. اطهي اللحم بالطريقة المفضلة والمرغوبة.
المزيد عن: كتشينو طريقة عمل تتبيلة اللحم المطبخ الطريقة الايطالية الطبخ التحضير