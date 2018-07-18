سموحة يتعادل مع جمهورية شبين 1-1



تقدم عمرو ثابت لجمهورية شبين ثم عدل الكفة لسموحة عن طريق أحمد نبيل مانجا.



ويفتتح سموحة مبارياته بالدوري أمام مصر المقاصة ٣ أغسطس المقبل على ستاد المقاولون العرب.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء سموحة مع جمهورية شبين، ضمن استعداداته لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز.