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سموحة يتعادل مع جمهورية شبين 1-1

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:11 م
سموحة يتعادل مع جمهورية شبين 1-1
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محمد عبد الفتاح
 
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء سموحة مع جمهورية شبين، ضمن استعداداته لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز.

تقدم عمرو ثابت لجمهورية شبين ثم عدل الكفة لسموحة عن طريق أحمد نبيل مانجا.

ويفتتح سموحة مبارياته بالدوري أمام مصر المقاصة ٣ أغسطس المقبل على ستاد المقاولون العرب.
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