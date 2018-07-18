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التحالف: مقتل وإصابة 11 مدنيا في قصف لـ"الحوثيين"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:56 م
التحالف: مقتل وإصابة 11 مدنيا في قصف لـالحوثيين
أرشيفية
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وكالات
 

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال، خلال استهداف "أنصار الله" (الحوثيين) للمجمع الحكومي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في الساحل الغربي في اليمن.

وقال المالكي، اليوم الاربعاء، إن "المليشيا الحوثية" استهدفت المجمع الحكومي في الحزم وسط تجمع للنساء والأطفال.

وأوضح أن عملية القصف تمت، أثناء حفل زفاف وتم إطلاق صاروخ "كاتيوشا" على المجمع بطريقة متعمدة، لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتابع المتحدث باسم التحالف، أن "الهجوم "الهمجي والعبثي يوم الأحد الماضي، نتج عنه  استشهاد 5 مدنيين وجرح 11 آخرين".

ولفت المالكي، إلى أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني ومواده العرفية باستهداف المدنيين الأبرياء، ويتفاخرون على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل الأبرياء".

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