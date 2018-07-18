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قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا استولى على وثائق عسكرية بالقدس

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:10 م
قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا استولى على وثائق عسكرية بالقدس
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، شابًا فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة، بدعوى تمكّنه من الحصول على وثائق عسكرية للجيش الإسرائيلي، وفقا للقناة 14 العبرية.

وأوضحت الاسرائيلية، أن المعتقل هو شاب فلسطيني من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه اقتحم مركبة قائد وحدة "الكوماندوز" في الجيش الإسرائيلي واستولى على حقيبة تحتوي على وثائق سرية، وقام بإحراقها.

ولم تذكر القناة العبرية، أي تفاصيل أخرى حول الواقعة أو نوعية الوثائق المفقودة.

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