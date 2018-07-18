جربي إعداد شوربة الخضار بالشعيرية.. وصفة بسيطة

المقادير

4 أكواب (1000 مل) مرق دجاج

3 ثمرات جزر مقشرة ومقطعة مكعبات

4 ثمرات كوسة مقشرة ومقطعة مكعبات

2 ثمرة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

كوب (200 جم) بازلاء

¾ كوب (150 جم) شعرية

¼ كوب (50 جم) كرفس أخضر مقطع

4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كركم

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي الشعرية وقلبيها حتى تأخذ اللون الذهبي.

ارفعي الشعرية عن النار، واتركيها جانبًا.

على نار متوسطة، سخني باقي الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الجزر والبطاطس والبازلاء والكوسة والملح والفلفل الأسود والكركم، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي المرق، واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي الشعرية وقلبي جيدًا.

غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 40 دقيقة، حتى ينضج الخضار والشعرية.

أضيفي الكرفس، واتركيه على النار لمدة 5 دقائق.