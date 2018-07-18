نصائح هامة للحفاظ على برودة المطبخ في الصيف

لكي تحافظين على درجة البرودة في مطبخك وخاصة في فصل الصيف، هناك مجموعة من النصائح التي تساعدكِ في ذلك، وهي:-





1- طهي الأطعمة في الخارج

يفضل طهي الأطعمة في حديقة المنزل، وخاصة عمليات الشوي التي تتسبب بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.





2- تغطية النوافذ

إذا كانت النوافذ تمرر قدراً كبيراً من أشعة الشمس، فيجب تغطيتها باستخدام ستارة مناسبة، قادرة على عكس هذه الأشعة، ومنع دخولها إلى المطبخ، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة.





3- استخدام المراوح

على الرغم من أن المراوح لا تخفف من درجات الحرارة، وتعمل فقط على تدوير الهواء في المكان، إلا أنها مفيدة في التخفيف من الشعور بالحرارة خلال الأشهر الحارّة، وينصح بوضع المروحة أمام النافذة، للمساعدة في تمرير الهواء من الخارج إلى الداخل.





4- استخدام الميكروويف

بخلاف الفرن وموقد الغاز، ينشر الميكروويف كمية صفرية من الحرارة، لذلك ينصح بالاستعانة الأطعمة التي يمكن طهيها أو تسخينها في فرن الميكروويف، بدلاً من الأفران التقليدية.





5- طهي الأطعمة بذكاء

لا شك أن تشغيل الموقد أو الفرن لوقت طويل، ينشر الكثير من الحرارة في المطبخ، لذلك يجب التعامل بذكاء مع عمليات الطهي، واستخدام الحيل التي تساعد على التخفيف من الوقت اللازم لها، فعلى سبيل المثال، تقطيع اللحومات والخضروات إلى قطع صغيرة، يساعد على التوفير في وقت الطهي.





6- تجنب الطهي قدر الإمكان