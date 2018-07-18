ساري: لا أريد لكونتي أن يؤثر عليّ

في المؤتمر الصحفي الأول له، تحدث ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الجديد عن أسلوبه في التدريب وأهدافه مع النادي.





كما وضح ساري سبب عدم تحدثه مع مدرب البلوز السابق أنطونيو كونتي.





فقال ساري: "لم أتحدث مع كونتي، لم أرغب في أن يؤثر عليّ شخص آخر. لقد حقق كونتي إنجازات مذهلة مع تشيلسي ولكن كلانا يملك أسلوب مختلف في اللعب."





وأضاف: "في الوقت الحالي أنا لا أستطيع اللعب مع العديد من اللاعبين لأنهم عادوا للتو من بطولة كأس العالم، سأضيف تغييرات ولن أهدر جهد كونتي."



