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تخلصي من رائحة سلة المهملات في الصيف بهذه الحيل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:55 م
تخلصي من رائحة سلة المهملات في الصيف بهذه الحيل
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الرائحة المنبثة من سلة المهملات وخاصة في الصيف تعد مصدر إزعاج كبير، لذا إليكِ عزيزتي كيفية التخلص من هذه الرائحة بكل سهولة:-

لا يقتصر الأمر على سلة القمامة خارج المنزل في الطقس الحار ولكن أيضاً تلك الموضوعة داخله.

ويحدث ذلك بسبب الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس، ما يرفع وتيرة تحلل القمامة، وتكاثر البكتيريا والفطريات، ما دفع جمعية ألمانية لجمع النفايات إلى توفير بعض المعلومات للتغلب على هذه المشكلة الصيفية.

لتجنب نمو البكتيريا في الجو الأكثر حرارة، حاول أن تضع النفايات في مكان لا تصله أشعة الشمس المباشرة، وبالتأكيد ليس أسفل النافذة أو في الظل في الخارج.

يمكن استخدام الصحف القديمة وغيرها من الأوراق المستهلكة في لف البقايا الطازجة والقابلة للتحلل.

تعمل الصحف أو ورق المطبخ على امتصاص كمية كبيرة من الرطوبة من هذه البقايا وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الروائح الكريهة ويحول دون نمو العفن واليرقات.

وهناك ملحوظة أخرى تنص على الانتظام في تنظيف سلة المهملات وهو ما يحدث فارقاً كبيراً. وعليه قم بإدخال صودا الخبز التي تعمل على تحييد الروائح في روتين تنظيف السلة برشها على الأسطح الداخلية، واتركها لدقيقة ثم امسحها.

وهناك علاجات أخرى طبيعية لمكافحة الروائح مثل القهوة والخل والفحم.
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